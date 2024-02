Florent Claude 29e de la poursuite, quintuplé norvégien et 18e titre pour Johannes Boe

Après le triplé samedi dans le sprint, les Norvégiens se sont offert un quintuplé dimanche dans la poursuite. Johannes Boe s'est imposé en 32:36.9 (3 fautes au tir) et enlève son 18e titre mondial. Il devance de 28.7 Sturla Holm Laegreid (2 fautes) et de 38.5 Vetle Sjaastad Christianse (3 fautes), qui l'accompagne sur le podium. Johannes Dale-Skjevdal (+54.0, 3 fautes) et Tarjei Boe (+1:20.9, 4 fautes) complètent le top 5.

C'est la première fois dans l'histoire des Mondiaux que pareil quintuplé est réussi. Vendredi, les Françaises avaient signé un quadruplé dans le sprint dames.