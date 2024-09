Grève à l'aéroport de Charleroi: c'est confirmé, il n'y aura aucun vol ce vendredi

Selon nos informations, il n'y aura aucun vol de la journée ce vendredi. Cette décision ne résulte pas d'un échec de la communication suite à la réunion de ce jeudi après-midi mais bien d'un délai trop court pour l'organisation et la mise en place de la reprise. Il est en effet trop tard pour les compagnies et l'aéroport pour se relancer. Cela impactera entre 30.000 et 35.000 voyageurs.

"La grève va se poursuivre pour la simple et bonne raison qu'il est impossible opérationnellement à cette heure-ci de dire qu'il y aura une réouverture de l'aéroport", confirme Alain Goelens, secrétaire permanent de SETCa. "La réunion avec la Ministre s'est passée de manière très positive des deux côtés",