"Toutes les cultures agricoles sont touchées": les pluies abondantes affectent le rendement et la qualité chez les agriculteurs

En raison d'un été très humide et de précipitations supérieures à la moyenne, les différentes récoltes ont été affectées. Les agriculteurs doivent faire face à des récoltes peu fructueuses.

Par ailleurs, le mois de septembre est le douzième mois consécutif avec des précipitations supérieures à la moyenne. Les conséquences de cette humidité surabondante se font durement sentir chez les agriculteurs : limaces, insectes ravageurs, champignons. "On a eu un printemps très, très pluvieux, qui a duré quasiment jusqu'à la mi-juin. Il y a beaucoup de cultures que nous avons dû implanter très tard", déplore Gwenaël Dubus, agriculteur bio à Grez-Doiceau.

L'été a été très humide, dans la lignée de l'hiver et du printemps derniers. L'été 2024 est devenu la sixième saison consécutive avec des précipitations supérieures à la moyenne. Ce n'est que la cinquième fois depuis le début des observations, en 1833, qu'un tel phénomène est constaté.

En conséquence, les rendements sont affectés. Lucie Darms, conseillère environnement à la Fédération wallonne de l'agriculture, explique : "Toutes les cultures agricoles sont touchées, qu'il s'agisse des maraîchages, des fruits ou des légumes, principalement en termes de perte de rendement. On compte, par exemple, une diminution de 40 % pour les céréales et de 30 % pour les pommes de terre. Tout cela reste une prévision. Concernant les fruits, on observe également une baisse moyenne de 30 %".

La conséquence de ces rendements moindres en Wallonie est une hausse prévisible de certains prix, qui sera décidée par chaque agriculteur. Toutefois, il est impossible pour les producteurs de doubler les prix même si le rendement est réduit de moitié, par exemple.