"Huit participants sur dix dorment mieux": voici les bienfaits de la tournée minérale selon cet expert

Quel bilan tirer de cette édition 2024 ?

On ne dispose pas encore de données exactes, car on administre l'enquête en mars. Mais on observe déjà une augmentation de 10 à 20% de la fréquentation de nos réseaux sociaux. C'est un bon signal. De plus, avec les chiffres des quatre années antérieures, on sait aussi que 1.5 million de Belges participent à la tournée minérale, soit 20% de la population adulte.