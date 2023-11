"Il était tout nu, aujourd'hui il est habillé": le sapin de Noël de la Grand-Place de Bruxelles s'est refait une beauté

Le 16 novembre dernier, le sapin de Noël de la Grand-Place de Bruxelles était dressé, et certains s'offusquaient de la forme peu gracieuse de celui-ci. "Moi j'ai honte, un sapin pareil franchement j'ai honte", "quand on voit les parties mortes et tout ça... Ils vont le rattraper je suppose, pour l'embellir".

C'est effectivement chose faite, pendant 6 jours, il a été décoré par 10 professionnels de boules dorées, de 2 kilomètres de guirlandes, et d'ornements en l'honneur du Québec. "Il a 50 ans, donc les branches cassent plus facilement, c'est pour ça que les gens avaient l'impression qu'il n'était pas très fourni, mais là les branches se sont déployées, il a été décoré, donc il tient dans toute sa splendeur sur la Grand Place", explique Adélaïde Depatoul, la porte-parole de Brussels Major Events.