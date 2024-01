"Il était très intéressé par le domaine spatial": le Roi Philippe en visite au Pôle Espace Fédéral

Ce matin, le Roi Philippe a visité le Pôle Espace Fédéral à Uccle. C’est là que se trouve l’Institut Royal Météorologique ainsi que l’observatoire royal. L’occasion pour notre souverain de voir comment ces institutions étudient notre planète et notre système solaire.

C’est avec grand intérêt que Philippe de Belgique a découvert les recherches stellaires menées au Pôle Espace, à Uccle. Dans ce cadre unique, les instituts de l’aéronomie spatiale, de la météorologie et de l’observatoire royal de Belgique étudient notre planète et son atmosphère, mais aussi les objets beaucoup plus lointains tels que des astéroïdes.

"La visite avec le Roi c’est très bien passée. Il était très intéressé par le domaine spatial en général, mais aussi par le fait qu’on allait se poser sur un astéroïde... Ce qui semble très compliqué, même pour nous", affirme Elisa Tasev, chercheuse à l’observatoire royale de Belgique.