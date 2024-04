Il y a 30 ans, dix paras belges étaient assassinés au Rwanda: quelles leçons tirent le 2e Bataillon Commandos de Flawinne?

Les dix para-commandos belges assassinés au Rwanda provenaient du 2e Bataillon Commandos de Flawinne. Sur la plaine des manœuvres, un monument reprend leur nom.

Trois décennies se sont écoulées depuis le drame. Seuls quinze militaires ayant connu les victimes sont encore en activité, mais la caserne continue à assumer son devoir de mémoire. "On entretient un devoir de mémoire pour ces dix commandos qui sont décédés il y a 30 ans. Pour eux, mais aussi pour leur famille. On entretient des contacts privilégiés avec eux, ils sont là à pratiquement toutes nos manifestations à l'intérieur et à l'extérieur du quartier. Ça nous maintient en liaison avec eux", indique Jean-Charles Defawes, Commandant du 2e Bataillon de commandos.