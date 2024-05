Face au prix du café qui explose, le secteur de l'HORECA doit s'adapter: "pour le moment, je perds 25 centimes par kilo"

Pour se rendre compte de cette diminution, voici un exemple : alors que le pays produit habituellement 30 millions de sacs de ce café par an, il n'en a produit que 24 millions cette année. Une importante baisse qui se répercute sur le prix final. Étant donné que la demande est désormais plus élevée que l'offre, cela a pour conséquence de faire grimper les prix.

Le prix du café est en constante augmentation. La cause ? Le Vietnam, premier producteur mondial de café Robusta, rencontre de gros problèmes de récoltes. Cela est notamment causé par une importante sécheresse qui ne promet pas de meilleures récoltes prochainement.

Des établissements qui s'adaptent

Forcément, face à ces prix à la hausse, les établissements HORECA sont dans l'obligation de s'adapter. C'est par exemple le cas de Lucas Dellisanti, fondateur et gérant du café High Five à Louvain-La-Neuve, où il torréfie lui-même son café sur place pour ses boissons vendues dans son établissement, mais aussi pour ses paquets de café vendus sur place. "Nous avons essayé de prendre une partie de ce coût à notre charge et d'impliquer le consommateur en augmentant nos prix de 10 centimes", explique-t-il.

Face à une clientèle fidèle et consciente du fait que le coût de la vie soit difficile pour tout le monde, il espère, à l'avenir, ne pas devoir augmenter ses prix une nouvelle fois. L'une des solutions qui pourraient s'offrir à lui serait de mélanger deux sortes de café : l'Arabica et le Robusta.