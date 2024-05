Interdiction des camps scouts à Comblain-au-Pont durant le mois d'août: un coup dur pour les propriétaires de gîtes

La commune de Comblain-au-Pont, en province de Liège, a décidé d'interdire les camps scouts durant le mois d'août en raison des nuisances signalées par les habitants.

Un fameux coup dur

Cette décision suscite de vives réactions, Henri, propriétaire d'un gîte, exprime son inquiétude : "Ils ont ciblé les unités scoutes pour dire moins de 30 ans et plus de 12 personnes. Mais comment je reçois aussi des gens de l'université au moins deux fois par an et d'autres unités, entre autres des classes vertes qui pourraient être aussi impactées par ce règlement. Avec un manque à gagner important qui peut se chiffrer à 10 000 euros par an".