Il y a 60 ans, de nombreux travailleurs marocains s'apprêtaient à rejoindre notre pays

"Mon père aime bien m'apprendre ce que son père lui a appris", note Naila, 11 ans. "Ça lui fait plaisir et ça lui rappelle ses parents". Le lieu n'a pas été choisi au hasard : dans le café où ils se retrouvent, ce lieu a servi de point d'encrage à de nombreuses familles d'immigrés à leur arrivée en Belgique. "Aujourd'hui encore, il est un lieu central de rencontre et de partage.

À Bruxelles, des célébrations sont organisées au cours desquelles des gestes, des traditions et de la culture marocaine sont au programme pour permettre à toutes les générations de se souvenir de cet anniversaire historique.

"Au début du ramadan, dans les fêtes, on ne savait rien faire, car il n'y avait pas de mosquée", explique Rachida, immigrée de deuxième génération. "On essayait d'avoir les ondes de l'Arabie Saoudite à la télé". "C'est important d'organiser cette rencontre, surtout après la crise sanitaire", explique Fatiha, organisatrice. "Beaucoup de nos anciens sont partis et je voulais qu'on se réunisse autour de nos souvenirs".

C'est donc un devoir de mémoire pour cette longue histoire entamée il y a soixante ans maintenant. En effet, le 17 février 1964, la Belgique et le Maroc signe une convention dite "d'occupation" de travailleurs marocains. À l'époque, le plat pays avait besoin d'une main d'œuvre pour ses mines et ses industries et en l'espace de dix ans, près de 40.000 Marocains font le déplacement.

"Ces gens ont fait un travail difficile et ont contribué à l'amélioration de la Belgique : au niveau social et économique. Il ne faut pas l'oublier", explique Aicha, travailleuse sociale.