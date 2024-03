Importants embarras de circulation sur le ring intérieur: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

En venant de Liège via l'E40, c'est une bonne demi-heure qu'il faudra ajouter depuis Haasrode.

En venant de Namur, vous ralentirez 10 minutes dans la zone de chantier entre Daussoulx et Aische-en-Refail puis 15 minutes à votre arrivée à Bruxelles depuis Overijse.

Toujours sur ce ring extérieur, en venant du Hainaut, vous ajoutez maintenant 10 minutes entre Mont-Saint-Jean et La Hulpe en direction du Carrefour Léonard.

Sur le ring extérieur, vous ralentissez 10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Sud en direction de Halle.

L'accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen vient d'être dégagé. Les files vont mettre du temps à se résorber. Toujours 1 heure de perdue entre Grand-Bigard et Grimbergen.

07h14

Importants embarras de circulation sur le ring intérieur

L'accident signalé tout à l'heure sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen provoque, vous vous en doutez, pas mal d'embarras de circulation. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées.

1 HEURE à ajouter pour l'instant entre Grand-Bigard et Vilvorde en direction de Zaventem (sur 9 km).

Un peu plus loin, vous devez maintenant ajouter un peu moins de 30 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo.

Les files sont aussi déjà bien présentes sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 20 minutes de ralentissements entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

10 minutes à jouter sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard et sur l'E429 entre Tubize et Halle.

Enfin, un accident entre un camion et une camionnette est signalé sur l'25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Noville. La bande de droite est obstruée en direction de Liège.