"J'ai payé 15 euros pour 3 heures de stationnement à Ixelles": comment ce montant est-il décidé?

En fait, ce sont les villes et communes qui fixent les montants de la redevance dans les zones de stationnement, ce qui donne donc des disparités plus ou moins importantes d’un endroit à l’autre.

William nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous: il y a quelques jours, il est allé dîner à Ixelles et a eu affaire à une mésaventure. Il a garé sa voiture dans une zone payante, et a payé plus de 15 euros pour 3 heures de stationnement. Et il trouve que c'est un peu exagéré. D’où cette question: comment le prix du parking est-il déterminé? Pourquoi les tarifs sont-ils plus élevés dans certaines communes?

Certaines communes ne font rien payer, elles mettent en place une zone bleue où vous devez apposer votre disque. D’autres font payer pour stationner. Notre journaliste Justine Pons s'est rendue à Ixelles, où s’est garé William. Et effectivement, dans certaines zones, plus vous restez stationné, plus vous allez payer cher. Par exemple, ce sera 90 centimes la première demi-heure. Puis 2,60 € la deuxième demi-heure... Ça peut donc très vite grimper.

Mais pourquoi un tel système? Dans les grandes villes, en général, le nombre de places de stationnement en rue est limité. Toute la difficulté, c’est d’organiser ce parking entre tous les usagers: riverains, travailleurs, touristes, visiteurs, étudiants, etc.

Si la commune vous fait payer plus cher, c’est donc aussi pour essayer de vous inciter à utiliser d’autres moyens de déplacement moins “encombrants”. Et donc de favoriser la rotation des places. “Rotation”, on retrouve ce mot dans la plupart des politiques communales qui veulent plus de partages des places dans les centres-villes surchargés. C’est aussi pour ça qu’il y a une limite de temps de stationnement. Pas plus de 1, 2 ou 3 heures par exemple.