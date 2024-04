Info trafic: déjà un accident sur l'E42, quel est l'état des routes ce lundi matin?

Sur le ring intérieur de Bruxelles, 4 minutes de perdues entre Grimbergen et Machelen en direction de Zaventem et des files qui s'allongent quelque peu entre Wezembeek-Oppem et Tervuren avec 10 minutes à ajouter à votre temps de parcours en direction de Waterloo.

05h59

Accident sur l'E42 à Temploux

Un accident s'est déjà produit sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Temploux. La bande de droite est obstruée en direction de Liège.

Toujours du côté de Liège, un nouveau chantier prend place à Battice sur le pont supportant l'E42 et surplombant l'E40 et ce en direction de Verviers. A partir de ce lundi et jusque fin 2024, une voie sera soustraite à la circulation et la vitesse sera limitée à 70 km/h.

A Bruxelles, les premières files sur le ring intérieur avant les 4 Bras de Tervuren. Vous ajouez 5 minutes depuis Wezembeek-Oppem.