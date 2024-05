Info trafic: la pluie complique les conditions de circulation, un véhicule sur le toit sur l'A54

07h28 Accident sur l'E40 à Awans Un accident s'est produit sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur de Awans en direction de Bruxelles. Les files débutent entre Vottem et Alleur. A votre arrivée à Bruxelles, vous ralentirez 10 minutes entre Haasrode et Heverlee. Sur l'A54 Nivelles-Charleroi, le véhicule sur le toit est toujours présent avec toujours 15 minutes à patienter entre Thiméon et Jumet Nord vers Charleroi. Toujours 45 minutes à patienter sur le ring extérieur de Bruxelles entre La Hulpe et Tervuren vers Zaventem et 25 minutes maintenant sur l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard. Des files également au départ de Daussoulx avec 7 minutes à ajouter entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail. Sur le ring intérieur, les plus longues files sont toujours entre Expo et Machelen vers Zaventem avec 25 minutes à ajouter. Plus loin, 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

07h15 La pluie complique les conditions de circulation La pluie et la présence de flaques d'eau sur la chaussée risquent de compliquer quelque peu vos conditions de circulation ce matin. Un accident avec un véhicule qui se trouve sur le toit s'est produit sur l'A54 Nivelles - Charleroi à hauteur de Jumet en direction de Charleroi. Le passage serait difficile. Vous allez rencontrer 10 minutes de files entre Thiméon et Jumet-Nord vers Charleroi. Déjà 45 minutes à patienter sur le ring extérieur entre La Hulpe et Tervuren vers Zaventem suite au rétrécissement de la chaussée au niveau du Carrefour Léonard. 20 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et Léonard et 15 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles. Sur le ring intérieur de Bruxelles, des files sont aussi présentes entre Haut-Ittre et Halle (+10 min), puis entre Grand-Bigard et Jette (+7 min), entre Expo et Machelen (+20 minutes) et enfin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+7 min). Un camion est signalé en panne sur l'E40 Gand-Bruxelles à hauteur d'Affligem vers la Capitale. 30 minutes de files sont constatées entre Alost et Ternat.

06h36 Gros ralentissements sur l'A54 Une automobiliste signale de gros ralentissements sur l'autoroute A54. "Pas mal de conducteurs freinent à cause de la pluie", confie-t-elle.