Face au conflit israélo-palestinien qui divise les étudiants, comment expliquer le calme à l'UCLouvain ? La rectrice de l'université s'exprime sur le sujet

Françoise Smets, élue à la tête de l'UC Louvain, était sur le plateau du RTL info Signatures de ce mercredi 15 mai. Depuis plusieurs semaines, le conflit au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas divise les étudiants. Il y a eu des incidents sur certains campus à l’étranger, mais aussi à Bruxelles.

Par exemple, ce lundi, des étudiants de la KU Leuven ont commencé à occuper plusieurs bâtiments de l'université. Cela intervient après les mêmes événements au sein de la VUB et de l'ULB. Au contraire, la situation est plus calme à l'UCLouvain, comment l'expliquer ?

Elle a également souligné que l'université se montrait ouverte aux étudiants en difficulté, afin de pouvoir les aider dans leur enseignement. "Il y a des mouvements actuellement, il y a des négociations avec l'université. Nous devons clarifier ce qui a été fait, c'est-à-dire que nous n'avons pas de collaboration institutionnelle. Nous avons vérifié tous les accords entre scientifiques pour nous assurer qu'ils sont en adéquation avec nos valeurs et nos balises. Et nous restons aussi tout à fait ouverts. Un budget a été dégagé pour accueillir, que ce soit les académiques ou les étudiants en difficulté, et pour pouvoir les aider au niveau de l'enseignement", conclut la rectrice.

Votre émission RTL info Signatures est à revoir sur notre application RTL play.