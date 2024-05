Info trafic: le chantier du Carrefour Léonard risque de compliquer la circulation ce vendredi matin

1 seule petite à ralentir sur l'E411 avant le Carrefour Léonard. Partout ailleurs, autour et vers Bruxelles et même en Wallonie, la circulation est fluide.

On vous le rappelle le Tunnel Léonard est actuellement fermé aussi bien sur le ring intérieur vers Waterloo qu'en extérieur vers Zaventem avec un passage en surface.

Seules les traditionnelles 15 minutes du matin sont constatées sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

Au rayon des travaux, on ajoutera aussi qu'à Bruxelles, le chantier permettant l'accès direct à l'autoroute A12 depuis l'Avenue Van Praet joue les prolongations jusqu'au 27 mai suite à un sous-sol instable. Les ponts de l'A12 qui passent au dessus du rond-point restent fermés et la circulation est déviée par le Rond-Point du Gros Tilleul.

6 minutes à ralentir en intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

5h59

Deux chantiers risquent de compliquer la circulation

Une circulation très très calme ce vendredi matin.

On rappellera tout de même la fermeture du Tunnel Léonard jusqu'à lundi matin 05h30 aussi bien en intérieur vers Waterloo qu'en extérieur vers Zaventem. On y ajoutera en plus la fermeture d'une bande de circulation dans le Tunnel des 4 Bras de Tervuren.

Au rayon des travaux, vous pouvez également ajouter le début ce samedi 11 mai d'un chantier sur l'E411 entre Weyler et Arlon pour réhabiliter 6 km de revêtement.

En direction de Bruxelles, une seule voie de circulation sera maintenue et basculée en contresens. La vitesse sera limitée à 70 km/h. Les deux bretelles d'accès N°32 "Weyler" seront fermées à la circulation.

Dans l'autre sens vers Luxembourg, deux bandes seront accessibles avec également une circulation à 70 km/h.