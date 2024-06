"C'est inquiétant": les Belges vont-ils de moins en moins au restaurant? Voici les derniers chiffres

Partager:

La plateforme de paiements Edenred a sondé plus de 4000 Belges sur leurs habitudes de restauration. Fréquence, budget et cuisine préférée : voici les principales conclusions de l'étude.

Selon le "Baromètre Restaurants" d'Edenred, la principale conlusion de l'étude est l'évolution de la fréquentation des restaurant. Aujourd'hui, deux belges sur trois vont au restaurant au moins une fois par mois. La moitié des Belges va moins au restaurant qu'il y a cinq ans. Pour 53 % d'entre-eux, le problème est budgétaire, la faute au pouvoir d'achat en baisse.

"C'est inquiétant", avoue Olivier Bouquet, directeur général d'Edenred. "Avec la vie qui devient plus chère, le prix du panier du ménage augmente et donc ça induit une diminution de la fréquentation des restaurants. On voit que pour 17 % des Belges, ils veulent que ce soit moins fréquent, mais que ce soit un moment spécial, continue-t-il. Pour certains d'entre-vous, vous manquez aussi de temps pour vous faire servir au restaurant (17,5 %). Budget "En moyenne, le Belge dépense 40 € par personne au restaurant, c'est un budget considérable", reconnaît le directeur général d'Edenred. En revanche, 14 % des personnes sondées sont prêtes à dépenser considérablement plus : 75 € et plus en moyenne par personne. À contrario, 11 % déclarent payer moins de 30 € en moyenne par personne par visite au restaurant.

Malgré l'inflation et l'augmentation des prix au restaurant, pour plus d'un tiers des Belges (36 %), le budget au restaurant est inférieur à celui d'il y a cinq ans. Les plats coûtent plus chers, mais une partie importante de la population est prête à payer moins. 45 % d'entre-vous sont prêts à payer tout autant. On mange quoi ce soir ? Avant toute décision, vous aimez regarder les avis en ligne avant de faire votre choix (53 %) : "Même si on va moins au restaurant, on regarde bien, on veut que ça soit une bonne expérience", explique Olivier Bouquet. Un homme averti en vaut deux ! Et vous êtes plutôt difficiles, car votre choix de restaurant est principalement influencé par le type de cuisine (42 %), ensuite vous regardez au prix (24 %) et finalement par la localisation de l'établissement.