Un professeur de mathématiques remplacé cinq fois en une seule année scolaire: la pénurie des enseignants s'aggrave

Il y a plus ou moins 99.000 enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais la pénurie n'a jamais été aussi criante alors qu'en 2023, l'augmentation des offres d'emplois était de 25 % supérieure à celles de 2022. Comment l'expliquer ?

"Le système est en train de s'écrouler, je pense", lance Stéphane Bellens, directeur adjoint au Collège Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert. "Cette année-ci, on a plusieurs classes en mathématiques où ils en sont à leur cinquième remplaçant ou intérimaire tout au long de l'année. On a des soucis pour trouver en religion, en français, c'est un petit peu dans toutes les matières et c'est pire que les années précédentes", déplore le directeur-adjoint.

Plusieurs problèmes sont à noter :