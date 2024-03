Info trafic: plusieurs accidents ralentissent la circulation, voici l'état des routes ce mardi matin

08h09

Un accident signalé sur l'E42

Un accident est signalé sur l'E42 Saint-Vith-Verviers-Battice à hauteur de la sortie 5 Ensival en direction de Battice. La chaussée est partiellement obstruée. 20 minutes de files sont constatées entre Theux et Lambermont-Verviers.

L'accident sur la E403 Tournai-Courtrai à hauteur d'Estaimpuis est toujours présent. La bande de gauche est bloquée en direction de Courtrai. Vous ralentissez maintenant 30 minutes entre Templeuve et Estaimpuis.

Une perte de chargement (plusieurs plaques d'isolant) est signalée sur le R3 de Charleroi à hauteur de Heppignies en direction de Gouy.

A Bruxelles, un véhicule est signalé en panne en bande de gauche sur le ring extérieur à hauteur de Groenendaal en direction de Zaventem.

Au niveau des files du matin, on notera 10 minutes à ajouter sur la E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard, 10 minutes sur la E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne, 15 minutes sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles et 30 minutes sur le ring intérieur entre Wemmel et Machelen.