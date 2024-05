Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

07h08

Pas d'incident sur notre réseau routier

Pas d'incident sur notre réseau routier. Seules les fameuses files "habituelles".

Sur le ring intérieur en direction de Zaventem entre Grand-Bigard et Jette (+5min), entre Expo et Machelen (+15min) et ensuite entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren en direction de Waterloo (+10min)

Dans l'autre sens, en direction de Grand-Bigard, vous ralentissez 5 minutes entre Strombeek-Bever et Jette.

En venant de Namur, vous serez ralenti entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+10 min) avec 5 minutes à ajouter dans la zone de travaux débutant à Daussoulx. On notera aussi 7 minutes à ralentir sur cette E411 entre Custine et Achêne en direction de Namur.

Quelques files également sur le ring extérieur de Bruxelles en direction de Zaventem entre Waterloo et Argenteuil (+3 min), sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons (+8min) et sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Affligem et Ternat (+8min)