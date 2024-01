Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi matin?

Enfin, on signalera aussi 20 minutes de files dans le sud du pays sur l'E411 entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.

En région liégeoise, vous ralentissez aussi 10 minutes sur l'E25 Maastricht-Liège entre Wandre et Bressoux en direction de Liège.

On rappelle que l'accès 37 "Val Benoit" est fermé.

L'accident en bande de droite sur l'A602 Chênée-Loncin à hauteur de Liège-Val Benoit vous ralentit un peu moins de 10 minutes entre Chênée et le Val Benoit en direction de Bruxelles.

10 minutes également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le Ring de Bruxelles (RO)

10 minutes de perdues sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen.

L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles au niveau du Carrefour Léonard a été dégagé. Mais les files sont toujours présentes: 30 minutes de ralentissements entre Mont-Saint-Jean et Léonard sur 11 km. 30 minutes à ajouter entre Overijse et Léonard sur l'E411 en direction de Bruxelles. 10 minutes perdues aussi dans les travaux de l'E411 au départ de Daussoulx.

Un accident vient de se produire sur l'A602 Chênée-Loncin à hauteur de Liège-Val Benoit en direction de Bruxelles. La bande de droite est bloquée et l'accès 37 "Val Benoit" est également fermé.

L'accident qui s'était produit Chaussée de Tervuren à Bruxelles a été dégagé et la chaussée est rouverte à la circulation en direction du centre.

Implication directe sur l'E411 venant de Namur avec 25 minutes de perdues entre Overijse et le Carrefour Léonard.

Déjà 20 minutes de files constatées entre Groenendaal et Tervuren.

06h29

Les premières files apparaissent sur le ring

Les premières files apparaissent comme chaque matin sur le ring intérieur de Bruxelles. Elles sont encore très légères : +2 min entre Zellik et Jette puis un peu plus loin +5 min entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem.

A Bruxelles toujours, la chaussée de Tervuren est actuellement toujours fermée à la circulation en direction du centre suite à un accident.

Enfin, la Police signale que suite à l'effondrement d'un pont, la Nationale 971 est fermée à hauteur de Falaen. Des déviations locales sont mises en place.