Plus de 20 centimètres de neige annoncés demain: est-ce une raison suffisante pour ne pas se rendre au travail?

Téléphoner à votre supérieur mercredi matin en prétextant ne pas pouvoir vous rendre au travail à cause de la neige, ça ne fonctionnera pas. Le mauvais temps n'est pas un argument valable. Pour être excusé, il faut des conditions bien précises: "Le salarié doit avoir tout mis en œuvre pour arriver sur son lieu de travail et si ce n'est pas possible, la raison doit être inattendue. Ici, les prévisions météo ont été exprimées depuis longtemps et donc il sera plus difficile d'invoquer ce motif-là. Pour dire qu'on ne savait pas, il faut vraiment ne pas avoir beaucoup regardé les informations ces derniers jours", explique Matthieu Dewèvre conseiller en affaires sociales au service d'étude UCM.

L'Institut royal météorologique a lancé son alerte 48 heures à l'avance. Il y a donc une obligation de tout faire pour rejoindre son entreprise, peu importe le moyen de transport, quitte à trouver un logement à proximité: "L'employeur ne peut pas exiger de son salarié qu'il prenne une voiture pour venir travailler, mais il peut exiger de lui qu'il soit à son poste de travail à l'heure qui est indiquée sur le contrat. Si ça implique de partir plus tôt ou de loger éventuellement ailleurs, c'est au travailleur d'envisager des solutions flexibles", précise le conseiller.