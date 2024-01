Une alerte jaune toujours en vigueur mais de larges éclaircies attendues... Découvrez les prévisions météo

Aujourd'hui , nous prévoyons d'abord temporairement assez bien de nuages moyens, et localement de la grisaille matinale tenace en Ardenne. Ensuite, de larges éclaircies se développeront rapidement à partir de l'ouest. En fin de journée, des voiles d'altitude atteindront nos régions par le sud. Les maxima seront compris entre -2 et -4 degrés en Hautes-Fagnes, compris entre 0 et +2 degrés dans le centre, et autour de +3 degrés au littoral.

Une alerte jaune aux conditions glissantes est toujours en vigueur jusqu'à jeudi 1h du matin. Elle concerne l'ensemble du territoire, à l'exception du littoral. En cette fin de nuit et ce matin, il gèlera sur l'ensemble du territoire. Ces conditions pourront donc conduire à la formation de plaques de glace, notamment sur les surfaces rendues humides par les précipitations (essentiellement le nord-est et l'est du pays, mais ailleurs localement aussi).

Mercredi, une zone pluvio-neigeuse s'enfoncera progressivement sur notre pays par la France pour seulement le quitter jeudi par le sud-est. Du littoral aux frontières allemande et luxembourgeoise, les quantités de précipitations prévues sont de plus en plus importantes. L'ouest du pays (en grande partie les provinces de Flandres Occidentale et Orientale) composera probablement avec une couche de neige de quelques cm. On pourra par endroits déjà dépasser la dizaine de cm de neige dans le centre et des valeurs supérieures à 20 cm seront possibles en se déplaçant plus encore vers le sud-est. Au sud du sillon Sambre et Meuse, des impulsions d'air plus doux transformeront parfois les précipitations neigeuses en pluies verglaçantes. Si ces prévisions se confirment, de nombreuses provinces du centre à l'est pourront déjà passer en code orange.

Jeudi, une perturbation neigeuse quittera (rapidement) notre pays par le sud-est, tandis qu'ailleurs le temps sera déjà sec. Quelques averses hivernales plongeront ensuite de la mer du Nord pour s'abattre sur le nord-ouest de notre pays. Les maxima varieront entre -4 degrés en haute Ardenne et +4 degrés à la mer.

Vendredi, quelques averses hivernales pourront encore se produire, principalement sur les régions du nord-est proches des Pays-Bas. Ailleurs, des éclaircies parfois généreuses seront présentes, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse où des nuages bas et du brouillard givrant pourront persister. Les maxima oscilleront entre -4 degrés en Ardenne et +4 degrés en Flandre.