Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi matin?

Enfin pour rejoindre le ring, 6 minutes de perdues en ce moment sur l'E40 depuis Liège. C'est entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. 6 minutes aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Lembeek et le ring.

Bruxelles, où vous êtes ralenti durant 25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen, à l'approche du chantier du viaduc de Vilvorde. 4 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel. Vous perdez actuellement 10 minutes pour rejoindre Léonard, depuis Wezembeek-Oppem.

Enfin, on part en Wallonie où vous ralentissez 7 minutes en ce moment sur l'E411 dans le chantier de Daussoulx en direction de Bruxelles. C'est entre les aires d'Ostin et de Aische-en-Refail.

Pour rejoindre le ring maintenant, vous perdez 3 minutes sur l'E40 entre Sterrebeek et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. 3 minutes aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Lembeek et le ring.

20 minutes de perdues au nord du ring, entre Expo et Machelen, direction Zaventem. 5 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel.

Juste quelques ralentissements habituels à signaler : sur le ring intérieur de Bruxelles, vous perdez actuellement 10 minutes à l'approche du chantier de Léonard. C'est entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren.

06h26

Les seuls ralentissements sur le ring de Bruxelles

Les seuls ralentissements à vous signaler en ce moment ce situent sur le ring de Bruxelles. Ring intérieur sur lequel vous perdez 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. C'est à l'approche du chantier de Léonard, en direction de Waterloo et de l'E411.

Et puis, plus haut, toujours en ring intérieur, 8 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem.

Enfin, sur l'E429 Tournai-Bruxelles, vous perdez 4 minutes vers le ring. C'est entre Tubize et le chaussée de Mons.