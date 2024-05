Inondations: plus de 5 millions d'euros de dégâts aux Fourons après le passage des eaux sur la commune

Les Fourons ont connu dès vendredi soir des inondations dépassant en gravité celles de 2021. L'eau a envahi plus de 300 maisons. En tout, 27 personnes ont dû être hébergées dans des abris d'urgence dans la nuit de vendredi à samedi. Pour une dizaine d'entre elles, une solution d'hébergement à long terme devra être trouvée. Ce chiffre pourrait néanmoins encore évoluer car d'autres habitants pourraient encore demander à être relogés si leur maison est finalement inhabitable plus longtemps que prévu, a précisé lundi la présidente du CPAS des Fourons.

La protection civile a commencé dimanche à distribuer 250 séchoirs de chantier aux sinistrés. La commune a fait savoir lundi que tous les séchoirs avaient été distribués et qu'un nouveau chargement arriverait mardi. Les conteneurs installés à Mouland pour y déposer les déchets occasionnés par les intempéries seront évacués lundi et quatre nouveaux seront installés.

Les déviations mises en place à Mouland et Fouron-le-Comte restent en vigueur et la commune demande à tout le monde de bien respecter ces déviations afin que les services d'urgence puissent travailler efficacement. Les autorités communales assurent suivre les prévisions météorologiques de près et précisent disposer d'une quantité considérable de sacs de sable prêts à être déployés en cas de besoin. Le bassin de pluie de l'Oude Linde à Fouron-le-Comte est pratiquement vide et pourra donc recueillir une grande quantité d'eau. La pompe de la protection civile reste sur place.