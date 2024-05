Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi?

En plus de cela, l'axe Auderghem - Namur sera impacté durant deux nuits du 09 au 10 et du 16 au 17 mai entre minuit et 5h.

Carrefour Léonard où on vous le rappelle les travaux vont encore modifier vos conditions de circulation et ce en 3 phases :

Les ralentissements sont présents comme d'habitude sur le ring intérieur de Bruxelles avec 10 minutes à ralentir entre Expo et Machelen puis 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction du Carrefour Léonard.

06h30

De premiers ralentissements



Les premiers ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles avec 6 minutes à ralentir entre Strombeek-Bever et Machelen puis 8 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction du Carrefour Léonard.

Entre le 13 et le 17 mai, le tunnel sera à nouveau ouvert sur une seule bande.

Du vendredi 17 mai 20h30 au mardi 21 mai à 5h30, la troisième phase sera identique à la première avec la fermeture des tunnels dans les deux sens.

