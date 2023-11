Je n'ai pas eu mon rendez-vous au contrôle technique à temps car il n'y avait plus de place: puis-je éviter l'amende?

Pour obtenir un rendez-vous au contrôle technique, il faut parfois s'y prendre longtemps en avance. Mais que se passe-t-il alors si vous dépassez la date d'échéance à cause de ces délais?

Et ne pas recevoir de rappels ne peut donc pas justifier votre retard ni votre oubli de prendre rendez-vous à temps.

En Wallonie, les plannings sont ouverts 13 mois à l'avance. Ce qui veut dire que quand vous sortez du contrôle technique, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour l'année suivante. Ça évite les mauvaises surprises et vous êtes sûr d'avoir un créneau.

Prendre rendez-vous un an avant est possible

Si vous n'y avez pas pensé et que le délai est vraiment trop court, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d'attente. Un peu comme chez un médecin spécialiste.

Et selon les désistements, les places se libèrent. On vous rappelle et vous gagnez quelques jours pour passer votre voiture.

C'est un système qui n'existe qu'en Wallonie.