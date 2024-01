"Je ne peux pas rester comme ça": le froid complique le quotidien de ces locataires vivant dans des passoires énergétiques

Marc a 69 ans et vit dans un logement mal isolé. Il n’a pas d’argent pour se chauffer décemment. Il lui reste 8 euros pour terminer le mois.

"Je ne peux pas rester comme ça". Elle s’appelle Touria et a 62 ans. Sans chauffage depuis dimanche, à la suite d’une panne, elle grelotte malgré les gants.

Ils affrontent la vague de froid dans la difficulté. Touria est locataire d’un logement social à Molenbeek. Ce mercredi matin, il faisait 10 degrés dans son appartement. Le bailleur a le devoir de résoudre le problème au plus vite. "J’ai plusieurs radiateurs, mais il n’y a pas de chaleur. C’est la catastrophe", confie Touria.

Pas pudeur, Marc ne nous a pas fait rentrer dans son appartement glacial. Il a préféré aller chercher un peu de chaleur dans un établissement voisin. "Il fait froid. Je me réchauffe avec un petit réchaud électrique, deux fois par jour. J’obtiens 10-11 degrés. Je ne peux pas faire plus car je ne sais pas me le permettre", confie-t-il.

S’ajoute à cela, des problèmes d’isolation. "Je ne dis pas que c’est vraiment une passoire, mais ce n’est pas loin. Je chauffe une seule chambre", ajoute Marc.