Je souhaite refinancer mon crédit hypothécaire: est-ce plus intéressant aujourd'hui?

Vous avez un prêt hypothécaire en cours ? Alors, la question de Geoffroy risque bien de vous intéresser. Il aimerait, lorsque les taux seront plus bas, refinancer son prêt. Il a entendu parler de plusieurs changements concernant cette procédure. Du coup, il se demande si cela coûte toujours aussi cher aujourd'hui.

Bonne nouvelle : non ! C'est beaucoup moins cher de nos jours. Et alors qu'un texte de loi a même été voté, que change-t-il concrètement ? Tout d'abord, il faut savoir que les banques ne peuvent plus facturer ce qu'on appelle des indemnités de remploi lorsque vous souhaitez refinancer votre prêt. Auparavant, il fallait payer jusqu'à trois mois d'intérêts sur le montant du crédit encore à rembourser.