Un propriétaire peut-il forcer son locataire à repeindre un logement lors de son départ?

La question de Joe risque d'intéresser tous les propriétaires et les locataires. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" car son propriétaire l'oblige à repeindre les murs du logement avant de le quitter. Mais est-il obligé de le faire?

De manière générale, les locataires doivent maintenir leur logement dans un bon état. Par exemple, si votre animal de compagnie a abîmé des murs, si vos enfants ont colorié dessus, ou si vous fumez et que les murs ont jauni, vous devrez les repeindre avant de partir.

Cette question, de nombreux propriétaires et locataires ont déjà dû se la poser plusieurs fois et la réponse n'est pas systématique. En fait, le locataire doit repeindre, mais seulement dans certains cas.

En revanche, si vous avez maintenu le bien dans un bon état et que le logement s'est dégradé à cause de l'usure naturelle, alors, vous ne devrez pas sortir les pinceaux et les rouleaux avant de quitter les lieux.

Lors de votre entrée et de votre départ d'un logement en location, un état des lieux est réalisé. Il est ainsi possible de comparer ce qui a été dégradé, ou pas, et l'on peut donc vous demander de réparer certaines choses.