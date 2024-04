La Belgique largement devant ses voisins en termes de croissance du nombre de bornes de recharge

En moyenne, le nombre de points de recharge DC (courant continu, charge rapide) et AC (courant alternatif, charge plus lente), dans l'Union Européenne (y compris le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande, la Suisse, la Turquie et le Liechtenstein), a augmenté de 38% entre 2022 et 2023.

En Belgique, cette croissance est passée de 23.508 unités en 2022 à 44.363 en 2023, soit une hausse de 89% bien plus frappante que celle observée chez nos voisins. Le nombre de bornes de recharge en France a ainsi grimpé d'à peine 43%, passant de 83.317 à 119.255, et la croissance en Allemagne, de 44% (de 83.560 à 120.625), était similaire à celle de la France. Les Pays-Bas, considérés comme le bon élève, ont eux connu une croissance "douce" de 27% (de 113.713 à 144.453) entre 2022 et 2023, mais ils avaient déjà une large avance sur les autres pays voisins.