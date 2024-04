Sonaca se diversifie dans la fourniture de composants pour taxi aérien électrique

Sonaca a signé un contrat avec la société américaine Wisk Aero, qui développe actuellement son taxi aérien autonome à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) de 6ème génération. L'entreprise wallonne sera responsable du développement et de la production des principales structures de l'avion de Wisk, notamment l'aile, l'empennage horizontal et les surfaces de contrôle, détaille-t-elle. Auparavant, elle avait déjà assumé la phase de conception de ces composants.

Sonaca a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros l'année dernière et emploie quelque 3.600 personnes. L'entreprise possède des filiales et des sites de production en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.