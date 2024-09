La chasse à la cigarette : peut-on vraiment interdire quelqu'un de fumer s'il est sur la voie publique?

À partir du 9 octobre, l'école Roosevelt de Morlanwelz interdira de fumer et de vapoter dans un rayon de 50 mètres autour de son établissement. Cette mesure concerne non seulement les élèves, mais aussi les parents et tous les adultes qui s'approchent de l'école. Des panneaux de signalisation seront installés pour informer et dissuader les contrevenants. Cette initiative pourrait également être étendue à d'autres écoles de la région. Cependant, une question se pose : cette chasse aux fumeurs ne va-t-elle pas trop loin ?

Une interdiction de plus en plus strict

Peut-on vraiment interdire de fumer sur la voie publique ? La réponse est oui, et cela se fait déjà à certains endroits. Depuis janvier 2023, il est interdit de fumer sur tous les quais de gare, qu'ils soient couverts ou non. Et cette interdiction s'étendra davantage d’ici peu. À partir du 31 décembre 2024, fumer sera proscrit dans les parcs d'attractions, les zoos, les fermes pédagogiques, ainsi que sur les terrains de jeux et de sport. Des zones spécifiquement réservées aux fumeurs seront mises en place dans ces lieux. De plus, il sera interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres autour des entrées et sorties des bibliothèques publiques et de certains établissements de santé et d'enseignement. Ces zones pourront cependant être maintenues jusqu’au 31 décembre 2028.