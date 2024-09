De plus en plus de Belges refusent leur succession: ce qu'il faut savoir sur vos droits lorsque vous héritez

Plus de 30.000 Belges ont refusé une succession ces six premiers mois de l'année. C'est une hausse de 11 % par rapport à début 2023. Comment renonce-t-on à une succession?

Lors du décès d'un proche, plusieurs options s'offrent aux héritiers. "Soit vous dites 'J'accepte la succession', c'est-à-dire que vous prenez tout ce qu'il y a, l'argent mais également les dettes, et ça se mélange à votre propre patrimoine", indique Jean Martroye, notaire et porte-parole de la Fédération des notaires. "Soit vous dites 'Je renonce', ça veut dire que vous ne prenez rien, ni les dettes ni les sous", poursuit-il.

Concrètement, si le défunt avait des dettes, en tant qu'héritier, il est donc possible de choisir de ne pas les payer. "Vous pouvez décider de ne pas prendre le risque", résume Jean Martroye. "Vous savez qu'il y a plus de dettes que d'actifs et donc vous renoncez à la succession pour éviter de devoir prendre sur vos sous personnels pour payer les dettes de votre père, de votre mère ou d'autres personnes."

Le cap des 6093 euros

Vous avez peut-être déjà entendu de ce montant de 6093 euros. Il s'agit en réalité de la limite qui vous permettra de savoir si la renonciation que vous allez signer chez votre notaire est gratuite. "Si l'actif net de la succession est inférieur, l'ensemble des frais, taxes et autres, sont payés par l'État, donc ça ne coûte rien à la personne qui renonce", affirme le notaire. "Si vous renoncez pour d'autres raisons que l'absence d'actifs et qu'il y a donc un patrimoine et que vous renoncez quand même, vous devrez payer l'ensemble des taxes à l'État."

Pourquoi ces refus?

Les héritiers font de plus en plus les démarches pour renoncer (+11% par rapport à début 2023) à leur succession. Ce qui explique ce constat pour Jean Martroye, c'est la simplification de ces démarches. "Jusqu'il y a quelques années, les gens avaient l'obligation d'aller auprès du tribunal avec tout le décorum qu'il y a autour: ce n'est pas toujours très près de la maison et en plus, ça engendrait des frais", rappelle-t-il. "Le gouvernement, il y a quelques années, a décidé que ça devait être signé par un acte notarié, c'est-à-dire potentiellement à côté de chez vous et surtout, s'il y a des dettes, vous renoncez sans que ça vous coûte quoi que ce soit, ce qui vous donne quand même une sécurité."