Les Belges sont-ils prêts à renoncer à leur voiture? Les chiffres restent pratiquement inchangés depuis 2021

Dans La Libre du jour, Adélaïde Charlier pousse un coup de gueule. Son message est clair : il est illusoire de croire que nous sauverons la planète sans faire d'efforts et en misant uniquement sur les avancées technologiques. "Ceux qui pensent que les voitures électriques et les panneaux photovoltaïques feront tout le travail se trompent", affirme-t-elle. "Le mois d'août 2024 a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale", rappelle Adélaïde Charlier, qui exhorte les décideurs politiques à prendre des mesures concrètes.

Si l'on compare les régions, Bruxelles est celle où le nombre de voitures par ménage est le plus faible : en 2023, un ménage sur deux n'en possédait plus, et ce chiffre est en baisse constante depuis 2021. Une initiative intéressante à Bruxelles est la prime "Bruxell'Air". Depuis 2022, un peu plus de 4 000 de ces primes ont été attribuées à des personnes ayant renoncé à leur voiture en échange d'un abonnement STIB, d’un budget pour un vélo ou encore de solutions de voitures partagées. Depuis le lancement de la prime en 2006, près de 18 000 primes ont été versées, avec un total de 22 000 à ce jour.

En Wallonie, des initiatives existent également pour encourager une mobilité plus douce, bien que les conducteurs puissent souvent conserver leur voiture. Le TEC a toutefois proposé une approche plus radicale : échanger sa plaque d’immatriculation contre un abonnement TEC. Selon les chiffres fournis par le TEC, environ 3 000 abonnements de ce type sont en circulation chaque année, avec une durée de validité de trois ans pour chaque abonnement.

