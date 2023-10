La cyberattaque contre les institutions belges a été revendiquée par un groupe de hackers pro-russe

Plusieurs sites officiels ont fait l'objet d'une attaque en ligne jeudi en fin d'après-midi. Les hackers s'en sont notamment pris au Palais royal, au Premier ministre ou encore au Sénat.

Cette cyberattaque a été revendiquée par un groupe de hackers, connu sous le surnom "NoName057". Dans un message publié sur le réseau social Télégram, le groupe pro-russe, affirme : "Nous venons en Belgique pour détruire les portails russophobes. Les autorités belges ont promis d'envoyer plusieurs F-16 à l'Ukraine. Elles ont annoncé qu'elles donneraient 1,7 milliard d'euros aux néo-nazis ukrainiens. L'histoire punit toujours ceux qui ne veulent pas apprendre de leurs erreurs."

Cela intervient 24h après le passage du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Belgique. Le directeur général du centre de cybersécurité belge, Miguel De Bruycker, nous confirme ce vendredi matin cette cyberattaque. "On voit en effet qu'à chaque fois qu'il y a un événement plutôt politique, géopolitique, il y a ce type d'attaque qui augmente. À chaque fois, pendant une journée ou plusieurs jours, on doit bien suivre tout ce qu'il se passe et prendre les mesures adéquates. Ça revient régulièrement", dit-il.