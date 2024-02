La distribution du courrier perturbée par un mouvement de grève chez bpost: "Nous sommes dans le noir complet depuis des mois"

La distribution du courrier sera perturbée ce jeudi en raison d'un mouvement de grève en front commun syndical au sein de bpost. Les syndicats dénoncent la perte du contrat de distribution des journaux par l'entreprise postale qui menacerait, selon eux, 4.000 emplois.

"Nous allons remettre une lettre à la présidente du conseil d'administration, avec un message à la fois pour le CA et pour le monde politique", explique Thierry Tasset, secrétaire général à la CGSP Poste. "Nous sommes dans le noir complet depuis des mois et nous avons besoin de réponses concrètes. La distribution des journaux et périodiques représente 4.000 emplois, directement menacés."