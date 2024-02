Catherine achète une crème en Belgique mais... le produit contient une substance toxique interdite dans l'UE depuis 2 ans

Partager:

Catherine nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car elle a acheté une crème hydratante dans un commerce en Belgique qui contient pas moins de 3 substances toxiques interdites à la vente dans l'Union Européenne. Comment est-ce possible? Des contrôles sont-ils organisés pour vérifier la conformité des produits cosmétiques vendus dans notre pays? Est-ce que ça arrive souvent? Explications.

Catherine, habitante de Rixensart, pensait acheter une crème naturelle. En tout cas, c'est ce que laissait penser le packaging épuré du cosmétique, avec ses feuilles d'Aloe Vera, sa couleur verte et sa mention "100% pur Aloe Vera". Début janvier, Catherine pensait donc faire une bonne affaire en se procurant cette crème hydratante pour le visage et le corps dans un commerce belge à Genval. Comme à son habitude, une fois arrivée chez elle, Catherine vérifie la crème achetée via l'application Yuka (ndlr, évalue l’impact d'un produit alimentaire ou cosmétique sur la santé). Et là, surprise: "J’ai constaté que c’était en fait très mauvais comme produit, et qu’il y avait une substance toxique à risque", nous explique-t-elle. Mais Catherine n'est pas au bout de ses surprises...

Une substance toxique interdite à la vente dans l'UE depuis 2022 Cette substance, c'est le butylphényl methylpropional, aussi appelé Lilial ou BMHCA. Il s'agit d'un composé chimique couramment utilisé comme parfum dans les produits cosmétiques. On le retrouve notamment dans les gels douche, shampooings, déodorants, eaux de toilette, eaux de parfum, baumes après-rasage, fonds de teint, crèmes de soin, laits corporels, ou encore lingettes pour bébé. Son utilisation dans les produits cosmétiques est interdite par l'Union européenne depuis mars 2022 car il est suspecté d’être un perturbateur endocrinien et peut donc affecter durablement la santé des personnes exposées à cette molécule, pouvant notamment générer des pathologies telles que des cancers ou encore de l'infertilité. Il est donc interdit de commercialiser des produits cosmétiques contenant du Lilial en Europe depuis 2 ans. Sa présence n'est par contre pas interdite dans les produits ménagers comme les détergents.

Mais revenons à notre crème achetée dans un commerce belge. Comment est-il possible que ce produit, pourtant fabriqué en Espagne et donc dans l'Union Européenne, contienne une substance interdite? Et comment est-ce possible que ce même produit se retrouve à la vente dans des magasins belges? La crème contient deux autres substances interdites dans l'UE depuis... 2016 Autre problème avec cette crème hydratante: deux autres substances toxiques interdites dans l'Union Européenne font partie des ingrédients. Il s'agit de la methylchlorothiazolinone, aussi appelée MCIT, souvent utilisé en complément de la méthylisothiazolinone, aussi appelée MIT. Ces deux molécules sont utilisées comme agent conservateur dans les produits cosmétiques, ménagers ou encore les peintures à l'eau.