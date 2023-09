La mobilisation continue chez Delhaize: des nouvelles actions de blocages ont lieu dans plusieurs magasins

De nouvelles actions ont été menées par les syndicats durant la nuit et samedi matin, dans le cadre du conflit social chez Delhaize. Le dépôt de Zellik et treize magasins ont été temporairement bloqués, a confirmé auprès de l'agence Belga le porte-parole de l'entreprise.

Du côté de la CNE, on se félicite d'avoir empêché les camions de Delhaize de quitter pendant cinq heures le dépôt de Zellik, durant la nuit de vendredi à samedi. "L'impact de cette action a été limité et ne pose aucun problème sur l'approvisionnement de nos magasins", affirme le porte-parole de l'entreprise. "Un huissier et la police locale sont intervenus pour mettre fin au blocage, dans un climat plutôt serein", a-t-il ajouté. Le syndicat chrétien relève par ailleurs l'intervention s'est faite sur base d'une ordonnance "préventive, datée du 13 septembre".