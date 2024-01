La ponctualité des trains au plus bas depuis 5 ans en 2023: "Ce n'est pas ce à quoi les passagers ont droit", commentent Infrabel et la SNCB

Sur l'ensemble de l'année 2023, le taux de ponctualité était de 87,5% contre 89,2% l'année précédente. Cela signifie que plus d'un train sur dix avait au moins six minutes de retard à l'arrivée.

La ponctualité des trains a atteint en 2023 son niveau le plus bas depuis cinq ans, selon les statistiques publiées vendredi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel, sur son portail web Open Data. Plus de 46.000 trains ont par ailleurs été annulés, un record.

Le taux global de ponctualité ne tient toutefois pas compte du nombre de trains annulés. Or, l'an dernier, 46.086 trajets ont été supprimés, un record. Si l'on tient compte de ces suppressions de trains, la ponctualité chute alors à 84,6% (contre 86,4% en 2022). Concrètement, cela signifie qu'environ un train sur sept avait, l'an dernier, au moins six minutes de retard ou a été supprimé.

Selon les données du site Open Data, 39,9% des retards sont attribués à des tiers, 39,1% à la SNCB, 17,3% à Infrabel et 3,5% à d'autres opérateurs. Parmi les incidents ayant eu un impact sur la ponctualité, on peut notamment citer les heurts de personne, les intrusions sur les voies ou encore les avaries du matériel roulant. En octobre dernier, une alerte à la bombe à la gare d'Anvers-Central avait par ailleurs occasionné 2.833 minutes de retard et mené à la suppression de 226 trains.

Tant le gestionnaire du réseau Infrabel que la société des chemins de fer ont estimé insatisfaisante la ponctualité des trains. "Ce n'est pas ce à quoi les passagers ont droit", ont-ils commenté. "La priorité de la SNCB et d'Infrabel en 2024 sera de rehausser la ponctualité".