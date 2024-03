La première épreuve de la saison annulée à Abou Dhabi en raison de la météo

La Fédération internationale (World Triathlon) a annoncé que l'épreuve de World Triathlon Championship Series (WTCS), prévue vendredi et samedi à Abou Dhabi, était annulée à cause de mauvaises conditions climatiques aux Emirats arabes unis.

"Nous ne voulons en aucun cas mettre les athlètes en danger", explique la fédération dans un message sur X (ex-Twitter). "Les autorités d'Abou Dhabi demande que toutes les activités en extérieur soient annulées en raison de très fortes averses de pluie et orages prévus."

Plusieurs Belges sont sur place aux Emirats arabes unis et voient ainsi leur premier test de la saison reporté. Il s'agit de Claire Michel et Jolien Vermeylen chez les dames, de Marten Van Riel et Arnaud Mengal chez les messieurs, ainsi que de Wim de Paepe chez les paratriathlète. Les Belgian Sharks devaient également s'aligner samedi sur l'épreuve du relais mixte.