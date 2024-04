Grève bpost: la distribution de colis va-t-elle encore être perturbée dans les jours à venir?

Le message des syndicats est plutôt clair. Il y a eu des avancées dans les discussions aujourd'hui avec bpost. Mais tant que tout ça n'est pas mis par écrit par bpost, ça ne vaut rien. Et donc le conflit social, les actions sociales vont se poursuivre. En l'occurrence, pour demain (jeudi), ce sont les bureaux de poste qui vont être perturbés en Wallonie et à Bruxelles.

Et par rapport aux centres de tri qui ont été bloqués aujourd'hui durant toute la journée, ces perturbations vont également se poursuivre. Ça veut dire qu'il y aura aussi du retard pour la livraison des colis et des lettres. Et quand bien même il y aurait un accord qui serait trouvé entre bpost et les syndicats, il faudra des jours avant que la chaîne de fonctionnement de bpost soit totalement rétablie.