Un nouveau calculateur pour mieux anticiper la pension: comment ça marche?

Il s'agit d'un calculateur pour mieux comprendre le calcul de la pension.

Effectivement. On est nombreux par exemple à contracter une épargne-pension ou encore une pension libre complémentaire pour indépendants et salariés. Ça, c'est via l'employeur en général. En fait, vous investissez dans ces produits pour compléter votre pension légale. C'est donc un petit complément que vous toucherez à votre retraite. En revanche, on le sait, investir, ça coûte aussi de l'argent. Donc si par exemple, pour votre épargne-pension, vous passez par une banque ou par un courtier d'assurance, forcément, ça vous coûte un petit peu des sous. Vous payez des frais sans le savoir, ça se décompte de votre rendement. Des frais qui sont facturés par exemple pour la gestion de patrimoine, les coûts de transaction, les coûts opérationnels, la gestion des données, etc. Vous voyez un petit peu l'idée et tous ces coûts pèsent en fait sur le résultat final.

Ce sont d'ailleurs des coûts qu'on peut déduire de notre déclaration fiscale. Donc, c'est important de savoir ce que l'on donne lorsqu'on met de côté. On récupère certaines choses et pas d'autres. Donc le calculateur, il va nous permettre quoi exactement ? D'avoir une meilleure vision sur ce qu'on investit et sur ce qu'on va récupérer.

Voilà, on va voir en fait très clairement vers quoi on se dirige avec ces produits et ces investissements. Et donc grâce à ce calculateur, je vais vous expliquer dans un instant comment ça fonctionne. Vous pouvez voir directement le calcul des coûts et leur impact sur le rendement final. Et donc ça vous permet d'évaluer les produits qui vous conviennent le mieux, de planifier vos choix financiers. Et aussi, c'est très important, de négocier les offres qu'on vous propose.