La réunion entre agriculteurs, ministres et distributeurs s'est terminée: les agriculteurs sont-ils satisfaits?

Cet après-midi, les membres du secteur agricole, les différents ministres et les membres de l'industrie agro-alimentaire se sont réunis afin d'évoquer la colère des agriculteurs de ces derniers jours et tenter d'apporter des réponses. L’enjeu central de cette discussion était les prix dans le secteur agricole. Du côté des agriculteurs, les revendications étaient claires : une augmentation des prix de certains produits, comme la viande, le lait ou encore les œufs, afin de ne plus produire à perte et ils exigent aussi que la grande distribution se fournisse en priorité en produits belges.

Aux alentours de 18h30, la réunion se terminait : quelles sont les premières réactions ? Quelles solutions ont pu être trouvées ? "Les agriculteurs attendaient beaucoup de cette réunion", rappelle notre journaliste Sarra El Massaoudi, qui a pu avoir Florian Poncelet à son micro, président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs. " "Satisfaits, on ne l'est pas encore vraiment, mais 1er mars, on se revoit pour voir s'il y a eu du progrès, au niveau du prix payé, notamment. C'est déjà une belle avancée, mais on reste encore sur notre faim, cela reste des promesses et pas des actes", explique-t-il. D'autres actions sont-elles à prévoir dans les prochains jours ? "C'est difficile à dire, nous nous concerterons en interne, et nous verrons", explique-t-il.

"Volontée forte" Le ministre de l'Agriculture, Willy Borsus, a répondu avec clarté et détermination : "Tout d'abord, une volonté forte et partagée par l'ensemble des intervenants de permettre qu'à l'avenir, il y a une rémunération juste pour les producteurs. C'est un engagement collectif et le signal est évidemment très important." Il a souligné que cette volonté se traduirait par des actions concrètes, citant notamment la modification de la loi sur les pratiques commerciales déloyales pour interdire certaines pratiques nuisibles à la rémunération des producteurs. Parmi ces pratiques figurent l'interdiction de la vente à perte et des promotions irréalistes qui ne permettent pas une juste rémunération.