L'accident sur l'E411 provoque toujours des embarras de circulation: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h08

L'accident sur l'E411 provoque toujours des embarras de circulation

Attention si vous circulez sur la N89 en province de Luxembourg, on nous signale un arbre qui entrave la chaussée.

C'est entre Libramont et Saint-Hubert à hauteur de Bras en direction de Saint-Hubert.

La bande de gauche est neutralisée.

L'accident qu'on vous signale depuis ce matin est toujours présent sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jesus-Eik.

La bande de droite est obstruée à cet endroit.

Enfin, ça ralenti sur le ring de Bruxelles.

15 minutes de perdues actuellement entre Wezembeek-Oppem et Leonard, direction de Waterloo.

6 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem.

Enfin, vous perdez 8 minutes entre Grand-Bigard et Wemmel, direction Strombeek-Bever.