Bernard accuse un festival belge de retirer les bouchons liés malgré les réglementations écologiques: "Il contourne la loi pour des raisons purement commerciales"

Bernard, présent au festival "Live is Live", a constaté que les serveurs enlèvent les bouchons des bouteilles en plastique, une action contraire aux réglementations européennes. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" pour savoir si la réglementation est différente pour les organisateurs de festivals.

Bernard a assisté au festival de musique "Live is Live" à Anvers avec sa fille et sa femme. Sur place, il a remarqué quelque chose d'étonnant : "Si vous achetez une boisson en bouteille plastique, les serveurs enlèvent systématiquement les bouchons et les jettent à la poubelle."

Contactés par nos équipes, les organisateurs du festival n'ont pas encore répondu. Sur leur site, ils prônent le respect de l'environnement : "Nous nous engageons à organiser les meilleurs concerts tout en protégeant l'incroyable environnement tranquille. Le respect et la durabilité environnementale sont au cœur de notre vision."

Mais pourquoi séparer volontairement ce bouchon ? "Personnellement, je pense que c'est pour vendre plus", dit Bernard. Pour lui, "il est injuste qu'un festival qui se dit écologique contourne la loi pour des raisons purement commerciales".

Selon ce père de famille, ce festival, "qui prône le respect de la nature, va à contresens en séparant le bouchon et en le jetant à la poubelle". Il affirme même qu'au "Live is Live", "il est interdit de vendre une boisson en bouteille plastique sans d'abord enlever le bouchon".

Par exemple, au moment de l'apparition des verres réutilisables, "certaines marques ne voulaient pas mettre leurs boissons dedans et préféraient qu'on les laisse en bouteilles."

Il poursuit : "Les marques sponsorisent le festival et peuvent donc imposer certaines conditions, comme celle d'enlever le bouchon des bouteilles en plastique."

Cependant, pour le co-organisateur du Ronquières Festival, de telles consignes n'ont pas encore été données : "Les années précédentes, on nous demandait d'enlever le bouchon, mais cette année, personne ne nous a demandé de le détacher exprès."

Les organisateurs peuvent refuser

Il est donc possible que certaines marques demandent à Jean-François et ses collègues de retirer ce bouchon, mais "les organisateurs peuvent refuser s'ils ne voient pas de raisons valables à ces conditions". Ils risquent cependant de perdre "un partenaire et donc un sponsor."

Quelles raisons pourraient amener une marque à demander que l'on retire cette fermeture ? "Pour des raisons de sécurité. En laissant le bouchon à la poubelle, on empêche de pouvoir fermer la bouteille et de créer des projectiles."

Jean-François Guillin ajoute : "La marque pourrait demander cela pour encourager la consommation, mais ce n'est pas très logique".

À lire aussi Le verre est-il vraiment plus écologique que le plastique?

Un cas isolé ?

Nicholas Courant, un responsable de la communication pour The Coca-Cola Company, indique qu'il s'agit "d'un cas très isolé, probablement une initiative individuelle au bar."

Il précise que Coca-Cola n'a donné "aucune consigne dans ce sens". La personne responsable des contacts avec les festivals dit même avoir été présente et "avoir bien reçu une bouteille avec un bouchon".

De plus, "d'autres personnes ont dit qu'elles n’avaient pas remarqué cela non plus", a-t-elle confirmé.

Depuis ce 3 juillet 2024, l'utilisation des bouchons attachés est obligatoire pour les producteurs de bouteilles en plastique à usage unique.