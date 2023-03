L'argent pour Maurine Ricour et Arnaud Dely à l'Euro sprint de Caorle

Maurine Ricour, chez les élites dames, et Arnaud Dely, chez les messieurs, ont décroché la médaille d'argent des championnats d'Europe de duathlon de distance sprint (5 km de course à pied, 20 km de vélo et à nouveau 2,5 km à pied), samedi à Caorle, dans le nord-est de l'Italie. Les deux duathlètes belges avaient déjà obtenu le bronze en septembre dernier lors du dernier Euro sprint de Bilbao. Les deux duathlètes belges sont par ailleurs champions du monde en titre de relais mixte.

Le titre continental est revenu chez les messieurs au Français Benjamin Choquert, médaillé d'argent l'an dernier, qui a bouclé la distance en 48:21. Dely, en tête après la 1re transition, a fait partie d'un groupe de tête de quelque 6 échappés à vélo, avant de s'incliner face à la pointe de vitesse de Choquert en toute fin de course, terminant à seulement 2 secondes (48:23) du détenteur de trois titres successifs entre 2019 et 2021. L'ancien triple champion du monde de triathlon de courte distance, l'Espagnol Mario Mola, a complété le podium une seconde plus tard (48:24), devant le champion sortant, le Français Maxime Hueber-Moosbrugger (48:34). Dans le clan belge, Thibaut De Smet a fini 13e (49:41), tandis que chez les espoirs (U23), Stef Corthouts s'est classé 4e (50:05) et Martin Oldenhove 12e (51:13).

Chez les dames, le titre est revenu à la Française Marion Legrand, en 54:43. Elle s'est imposée au sprint, devançant d'une seconde notre compatriote Maurine Ricour (54:44) et l'Italienne Giorgia Priarone, la championne sortante. Eleonore Hiller a terminé 22e (58:15), bon pour une 5e place chez les espoirs où le titre est allé à l'Italienne Asia Mercatelli (55:20).