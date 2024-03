Le Belge travaille 7 jours de plus qu'il y a 10 ans: une évolution plus visible chez les femmes, pourquoi ?

Le Belge travaille sept jours supplémentaires par rapport à il y a 10 ans. Cela veut dire qu'en Belgique, les travailleurs à temps plein prestent plus d'heures, mais que. "Les travailleurs à temps partiel travaillent plus également. C'est-à-dire une heure de travail en plus par semaine", indique Amandine Boseret, experte juridique chez Acerta Consult.

Une évolution beaucoup plus visible chez les femmes : "Il y a une plus grande pénurie de travailleurs qu'avant. Il y a aussi un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée, puisque le télétravail a fortement évolué depuis la crise du Covid. On perd donc moins de temps pour se rendre au travail et aller chercher ses enfants", poursuit l'experte juridique.