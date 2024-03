Le Conseil supérieur de la santé recommande des taux limites de PFAS dans l'eau

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande l'imposition de taux limites de PFAS et de perchlorate dans l'eau en bouteille et l'eau utilisée dans l'industrie alimentaire. C'est ce qui ressort d'un avis publié mardi par l'organe d'avis du SPF Santé publique, sur demande des ministres fédéraux de la Santé et de l'Environnement.