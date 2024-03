Le Delhaize de Bouffioulx était le premier en Wallonie à rouvrir sous franchise: comment les travailleurs vivent-ils les changements?

Aujourd’hui, 5 mois plus tard, son avis n’a pas changé, il est rassuré que ses conditions de travail soient restées les mêmes : "Les promesses ont été tenues. Les salaires ont été gardés. Moi, je ne vois aucun inconvénient par rapport à tout ce qu’on avait, on a gardé tous les avantages".

Ils ont en effet gardé leurs acquis et se disent très satisfaits du repreneur. Mais, certains sont épuisés et déçus du combat mené durant des mois, sans succès. Aurélie a décidé de démissionner, elle preste ses derniers jours.

"Pour moi, franchement ce n’est plus comme avant. Ça ne donne plus envie. On se lève avec des pieds de plomb, on a encore beaucoup de collègues dans ce cas. Donc, au bout d’un moment, il faut prendre une décision, soit on reste et on accepte comment c’est. Même si ce n’est plus comme avant, plus aussi chouette. Ou on s’en va", confie Aurélie Lumay, employée boulangerie.